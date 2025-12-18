Formatura de 70 alunos de oito cursos técnicos é realizada pelo governo de RO, em Porto Velho

Publicada em 18/12/2025 às 11h33
O ensino profissionalizante está atraindo cada vez mais quem busca conquistar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio. O governo de Rondônia realizou, na quarta-feira (17), mais uma formatura de oito cursos técnicos do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), em Porto Velho, cujas aulas aconteceram na sede da Escola Técnica Estadual (Etec), e nos polos Orlando Freire e Flora Calheiros.
Durante a cerimônia que aconteceu no auditório da instituição, formaram-se 70 concluintes distribuídos nos seguintes cursos:
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Marketing
Técnico em Secretaria Escolar
Técnico em Edificações
Técnico em Informática
Técnico em Guia de Turismo
Técnico em Administração
Técnico em Manutenção e Suporte de Informática
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a formação de novos profissionais representa mais um avanço para o desenvolvimento socioeconômico do estado, porque a qualificação da mão de obra viabiliza o progresso econômico e o desenvolvimento social. “O aumento da empregabilidade acelera a geração de emprego e renda, que reflete na melhoria da qualidade de vida de quem consegue um emprego ou investe no próprio negócio”, salientou.
EMPREENDEDORISMO
A concluinte do Curso Técnico em Administração, Eliane das Chagas Régis, 43, decidiu empreender. No próximo sábado, 20 de dezembro, ela inaugura no Bairro Nova Floresta, na Zona Sul da Capital, um empreendimento para comercializar cosméticos e doces. “Sempre quis ter o próprio negócio e esse meu sonho ficou mais fácil depois que aprendi nas aulas como faz para abrir uma empresa”, ressaltou a empreendedora que mora no Bairro Caladinho.
O espírito empreendedor de quem decide ser protagonista da sua própria trajetória foi o mote do discurso da presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, durante a saudação aos formandos. “Quem decide fazer a diferença no mercado de trabalho sempre terá sucesso, principalmente quando se adquire conhecimento técnico, o diploma gera conhecimento e credibilidade”, pontuou.
