Ministério Público do Estado de Rondônia e Forças de Segurança deflagram Operação Audácia VII em três Estados

Publicada em 18/12/2025 às 11h24
Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (18/12) a sétima fase da Operação Audácia, fruto de uma ação integrada de combate ao crime organizado na cidade de Porto Velho (RO), composta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Polícia Penal do Estado de Rondônia (PPRO) e Polícia Federal (PF).
A ação conta com a participação das equipes dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) dos Ministérios Públicos de Rondônia e Santa Catarina, Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO), Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (FICCO), Polícia Federal, Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Choque (BPCHOQUE), Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado (BPTAR), 1º, 5º, 8º e 9º Batalhões de Polícia Militar, Patrulhamento Tático Móvel do 6º Batalhão de Polícia Militar (Patamo), Centro de Inteligência da PMRO (CI), Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape), Gerência de Inteligência Penitenciária da Sejus (GIP), Penitenciária Federal de Catanduvas (PR), totalizando um efetivo superior a 180 policiais.
O objetivo principal da operação é cumprir 38 mandados de busca e apreensão e 23 mandados de prisão temporária deferidos pela 1ª Vara de Garantias do Estado de Rondônia, nas cidades de Porto Velho (RO), Jaru (RO), Candeias Do Jamari (RO), Florianópolis (SC) e Catanduvas (PR).
As medidas visam instruir Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado no MPRO com o fim de apurar a suposta prática dos crimes de constituição ou integração de organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente (art. 2º, §§2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013), além de outros crimes como posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso restrito (arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003), receptação (art. 180 do Código Penal), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), entre outros delitos praticados por integrantes de facção criminosa atuante nesta cidade.
A ação também tem por finalidade a recaptura de eventuais foragidos da justiça e o cumprimento de mandados de prisão em aberto por outros fatos, além de eventuais flagrantes porventura constatados durante as buscas como, por exemplo, posse ou porte ilegal de arma de fogo e/ou munição, tráfico de drogas e receptação.
Essa é mais uma operação resultante de atuação conjunta e integrada de todas as forças de segurança atuantes no Estado de Rondônia no enfrentamento à criminalidade organizada, popularmente conhecida como facções criminosas.
