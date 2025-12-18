Drenagem transforma realidade de moradores no bairro Lagoa

Publicada em 18/12/2025 às 11h49
“Quando chovia, a água chegava à minha porta. Os carros passavam e jogavam tudo para dentro de casa. Era um sofrimento”, relembra o morador Paulo Farias, que vive há 22 anos na Rua Pirapitinga com Dourado, no bairro Lagoa. O cenário, marcado por constantes alagamentos, começou a mudar com a execução de uma importante obra de drenagem realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
No local, foram implantadas 20 manilhas, cada uma com um metro de diâmetro, totalizando 20 metros de drenagem. A intervenção tem como objetivo principal melhorar o escoamento da água das chuvas, evitando acúmulos que comprometiam a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida dos moradores.
Ação faz parte de um conjunto de serviços que a Prefeitura vem executando em diversos pontos da cidade
Segundo Paulo Farias, os resultados já são perceptíveis. “Com essa drenagem, já melhorou. Está muito bom, já fez diferença para a gente. Agora a água não fica mais parada como antes”, disse o morador, destacando o impacto positivo da obra no dia a dia da população.
A ação faz parte de um conjunto de serviços que a Prefeitura vem executando em diversos pontos da cidade, priorizando áreas historicamente afetadas por alagamentos, especialmente durante o período chuvoso. No bairro Lagoa, a demanda era antiga e vinha sendo relatada pelos moradores há anos.
Com a conclusão da drenagem, a expectativa é de que os transtornos causados pelas chuvas sejam significativamente reduzidos
O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, ressaltou que a obra atende a uma necessidade real da população e reforça o compromisso da gestão com soluções duradouras. “Essa intervenção na Rua Pirapitinga com Dourado é um exemplo de como a drenagem bem planejada faz a diferença. Estamos trabalhando para resolver problemas antigos, garantindo mais segurança, mobilidade e dignidade aos moradores”, destacou o secretário.
Thiago Cantanhede explicou ainda que a instalação das manilhas segue critérios técnicos para assegurar eficiência no escoamento da água. “Não se trata apenas de abrir valas, mas de executar um serviço com qualidade, usando materiais adequados e pensando no longo prazo”, completou.
Com a conclusão da drenagem, a expectativa é de que os transtornos causados pelas chuvas sejam significativamente reduzidos, trazendo mais tranquilidade para quem vive na região. A Prefeitura de Porto Velho segue com o cronograma de obras de infraestrutura, reafirmando o compromisso de cuidar da cidade e melhorar a vida da população, bairro a bairro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!