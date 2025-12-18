Alan Queiroz solicita recapeamento asfáltico com investimento de R$ 1,2 milhões para Espigão

Publicada em 18/12/2025 às 13h40
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou indicação ao governo de Rondônia, em extenso ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a realização de recapeamento asfáltico no município de Espigão D’Oeste. A proposta prevê investimento no valor de R$ 1,2 milhões com o objetivo de melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança aos usuários e fortalecer a mobilidade urbana e o desenvolvimento local.
A indicação tem como foco a recuperação da malha viária urbana do município (Foto: DER)
A indicação tem como foco a recuperação da malha viária urbana do município, que apresenta trechos com desgaste avançado, comprometendo a trafegabilidade e gerando transtornos à população. O recapeamento asfáltico contribuirá para a melhoria do fluxo de veículos, redução de acidentes, valorização dos bairros atendidos e melhores condições para o escoamento da produção local.
Além de promover mais conforto e segurança para motoristas e pedestres, o investimento também representa um importante avanço para o desenvolvimento econômico e social do município, garantindo infraestrutura adequada e fortalecendo a integração do município com a região.
O parlamentar destacou a importância do investimento para a região. “O recapeamento asfáltico é uma demanda urgente da população de Espigão D’Oeste. Trata-se de um investimento que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, na segurança do trânsito e no desenvolvimento do município. Com esse recurso, será possível oferecer ruas em melhores condições e mais dignidade para os moradores”, afirmou.
A expectativa é que a demanda seja atendida o quanto antes, garantindo mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para o município. A ação destaca o compromisso do deputado Alan Queiroz com ações voltadas ao bem-estar social e ao fortalecimento da infraestrutura dos municípios rondonienses.
