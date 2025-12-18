Prefeito Affonso Cândido vistoria obra de pavimentação no bairro Novo Horizonte

Publicada em 18/12/2025 às 14h15
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), realizou nesta quinta-feira, 18, uma visita técnica para vistoriar a obra de pavimentação asfáltica no bairro Novo Horizonte, localizado no Primeiro Distrito do município. Durante a inspeção, o chefe do Executivo acompanhou de perto o andamento dos trabalhos e conversou com moradores, que demonstraram satisfação com a melhoria.
Segundo o prefeito, a visita permitiu verificar a qualidade do serviço executado e ouvir as demandas da comunidade. “Esse trabalho é fruto de um compromisso que firmamos com a população e hoje temos a alegria de ver esse compromisso se tornando realidade. No bairro Novo Horizonte vivem centenas de famílias que merecem atenção e respeito. Estamos aqui para garantir melhorias reais na qualidade de vida dessas pessoas”, destacou Affonso Cândido.
O prefeito explicou ainda que a pavimentação é resultado de um processo completo de infraestrutura. “A massa asfáltica e o pavimento novinho são resultado de um trabalho que incluiu limpeza, encascalhamento, base, sub-base, imprimação e, por fim, a pavimentação. É um serviço que devolve dignidade aos moradores e proporciona melhores condições de tráfego para quem utiliza a rua diariamente”, concluiu.
Moradora do bairro Novo Horizonte há 20 anos, dona Júlia de Castro falou da alegria de ver a obra concluída. Ela relatou os transtornos enfrentados antes da pavimentação. “Sofríamos muito com a poeira. Era um pó amarelo que entrava dentro de casa. A gente limpava pela manhã e à noite já precisava limpar tudo de novo. Agora estou até limpando a casa tranquila, porque sei que vai permanecer limpa. Sem contar a lama que se formava quando chovia”, comentou.
As vistorias realizadas pelo prefeito Affonso Cândido em obras de pavimentação fazem parte da rotina de trabalho da administração municipal. A iniciativa tem como objetivo acompanhar o progresso das obras, dialogar com os moradores e garantir a qualidade dos serviços executados, especialmente por meio do programa Asfalta Jipa, que busca reduzir a poeira, melhorar a mobilidade urbana e elevar a qualidade de vida da população, em parceria com o Governo do Estado.
