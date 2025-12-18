Natal do Parque da Cidade já recebeu quase meio milhão de visitantes

Publicada em 18/12/2025 às 15h46
Com os portões abertos desde o último dia 21 de novembro, o Natal de Luz do Parque da Cidade já recebeu quase meio milhão de visitantes. O número expressivo evidencia o sucesso do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho.
Com iniciativas inéditas, como pista de patinação no gelo, passeio de trenzinho, praça de alimentação temática e uma árvore natalina gigante, o Natal no Parque da Cidade se consolidou como uma atração especial para os porto-velhenses neste fim de ano.
De acordo com dados projetados pelo sistema que contabiliza as catracas de acesso ao parque, em 24 dias de evento já foram registrados 456.441 visitantes, número que reforça o êxito da programação, que segue até o início de janeiro.
Segundo o prefeito Léo Moraes, os números refletem o retorno do sentimento de pertencimento da população aos espaços públicos de convivência. Ele destaca ainda que, no ano passado, foram necessários quase dois meses para que o Parque da Cidade atingisse a marca de 450 mil visitantes.
“Estamos muito satisfeitos em ver a população comparecendo de forma tão significativa ao Parque da Cidade neste final de ano. Dessa maneira, conseguimos fortalecer o sentimento de fraternidade e de boas festas”, ressaltou o prefeito Léo Moraes.
O Natal de Luz do Parque da Cidade funciona diariamente das 17h às 22h30 e segue aberto ao público até o próximo dia 4 de janeiro.
