Margareth Menezes destaca novo Plano Nacional de Cultura no Bom Dia, Ministra desta sexta (19)

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, é a convidada do “Bom Dia, Ministra” desta sexta-feira, 19 de dezembro. Durante conversa com profissionais de rádios e portais de várias regiões do país, a partir das 8h, ela vai detalhar o novo Plano Nacional de Cultura (PNC), que vai orientar as políticas culturais do Brasil pelos próximos dez anos.
Uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em novembro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcou o envio do novo PNC para análise do Congresso Nacional. O Plano materializa os direitos culturais previstos na Constituição Federal, garantindo acesso, produção, liberdade de expressão e remuneração justa aos trabalhadores do setor.
LEI ROUANET — A ministra também vai apresentar um balanço dos investimentos realizados em 2025 por meio da Lei Rouanet, que até o meio do ano registrou a captação de mais de R$ 765,9 milhões, o maior montante registrado desde a criação da lei, com 4.588 projetos em execução em todo o país.
AUDIOVISUAL — No programa, a ministra também vai abordar iniciativas do Ministério da Cultura para impulsionar o setor audiovisual, como o Programa Rouanet Festivais Audiovisuais, lançado em novembro, que destina R$ 17 milhões a festivais em todas as regiões do país.
ECONOMIA CRIATIVA — Outra pauta do programa será a expansão da economia criativa brasileira, que vive um momento de fortalecimento e reposicionamento estratégico, impulsionada pela força dos territórios, pela diversidade cultural e pelo crescimento de cadeias produtivas que movimentam conhecimento, tecnologia, arte e inovação. Nesse contexto, o Ministério da Cultura promoveu o MICBR + Ibero-América 2025, com painéis, oficinas, mentorias, rodadas de negócios e showcases.
AO VIVO — O “Bom Dia, Ministra” é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do @CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rádio Gov, pelo mesmo canal de "A Voz do Brasil".
PARTICIPE — Emissoras e jornalistas de todo o país interessados em participar do “Bom Dia, Ministra” podem encaminhar mensagens para o telefone (61) 99222-1282 (WhatsApp) e informar o nome da emissora, do veículo, do município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.
