Mãe de Zé Felipe sobre supostas indiretas de Virginia: “Hater se alimenta de reação”

Publicada em 18/12/2025 às 15h54
Poliana Rocha se manifestou nas redes sociais nesta quarta-feira (17) ao explicar como lida com críticas e indiretas direcionadas ao filho, o cantor Zé Felipe. A influenciadora foi questionada por um seguidor sobre o motivo de manter uma postura cordial mesmo diante de ataques virtuais.
Na resposta, Poliana afirmou que optou por não alimentar conflitos. Segundo ela, reações impulsivas fortalecem quem pratica o chamado “hate” nas redes. “Hater se alimenta de reação. Educação, silêncio e firmeza cortam o combustível”, escreveu, ao destacar que prefere agir de forma segura e ponderada.
O posicionamento ganhou ainda mais atenção por ocorrer poucos dias depois de uma polêmica que tomou conta das redes sociais. A repercussão teve início após Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe, publicar um vídeo em que dubla um áudio da série Os Donos do Jogo, da Netflix, interpretando falas da personagem vivida por Juliana Paes.
Na gravação, Virginia reproduz um diálogo que menciona mudanças de comportamento de um personagem masculino, o que levou parte do público a interpretar o conteúdo como uma possível indireta relacionada ao atual relacionamento de Zé Felipe com a cantora Ana Castela. Outros usuários, no entanto, defenderam que a dublagem não tinha ligação direta com a vida pessoal do cantor.
O episódio reacendeu discussões nas redes após a confirmação, em novembro, do namoro entre Zé Felipe e Ana Castela. O relacionamento veio a público cerca de seis meses depois do anúncio do fim do casamento do cantor com Virginia Fonseca.
Zé Felipe e Virginia ficaram juntos por aproximadamente cinco anos e são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde então, movimentações envolvendo o antigo e o novo relacionamento do artista seguem gerando repercussão entre fãs e internautas.
