COMPAD realiza última reunião do ano com prestação de contas das atividades desenvolvidas

Publicada em 18/12/2025 às 14h38
O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas (COMPAD) realizou nesta quinta-feira (18/12/25), sua última reunião do ano, encerrando o ciclo das atividades de 2025 com a apresentação da prestação de contas das ações desenvolvidas ao longo deste ano.
O encontro reuniu conselheiros representantes de órgãos públicos, entidades e instituições da sociedade civil de Pimenta Bueno, que atuam de forma voluntária na formulação e no acompanhamento das políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas.
Durante a reunião, foram apresentados os resultados alcançados ao longo do ano, além da avaliação dos desafios enfrentados e dos encaminhamentos para a continuidade dos trabalhos no próximo período.
A Prefeitura de Pimenta Bueno destaca a importância do COMPAD como espaço de diálogo e controle social e agradece o comprometimento dos conselheiros e conselheiras que contribuem, de forma voluntária, para o fortalecimento das políticas públicas no município.
