Justiça do Trabalho, MPT, DPU e UNIR realizam visita técnica à Catanorte com presença do prefeito de Porto Velho

Uma comitiva interinstitucional esteve no galpão da Cooperativa Catanorte, na Vila Princesa, em Porto Velho (RO), no dia 16, para conhecer de perto a realidade enfrentada por catadoras e catadores de materiais recicláveis. A visita técnica foi conduzida pela juíza Luzinália de Souza Moraes, titular da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho, e pelo juiz Auxiliar da Presidência e da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), Antonio César Coelho, como parte das diligências da Ação Civil Pública nº 0000787-90.2023.5.14.0007.
A agenda contou com a presença do prefeito Léo Moraes, acompanhado de secretários municipais, além de representantes da Defensoria Pública da União, entre eles os defensores Thiago Mioto e Jaqueline Marinho, e do Ministério Público do Trabalho, com a participação do procurador-chefe, Lucas Brum. Também acompanharam a visita representantes da Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), do Fórum Lixo e Cidadania, lideranças comunitárias e integrantes da própria cooperativa.
Durante a inspeção, os trabalhadores relataram diversas dificuldades que enfrentam no cotidiano, como a ausência de água potável no galpão, banheiros inadequados e a falta de estrutura mínima para o desenvolvimento das atividades. Atualmente, a cooperativa conta com 13 catadores ativos, número bem abaixo dos cerca de 300 trabalhadores, que tiravam o sustento próprio e de suas famílias da Lixeira Sanitária da Vila Princesa, fechada em 2023.
Destinação de recursos
Ao final da visita, o procurador-chefe do MPT, Lucas Brum, anunciou a destinação de R$53.071,71 para a cooperativa, provenientes de ação judicial movida pelo Ministério Público do Trabalho, em tramitação na Vara do Trabalho de Guajará-Mirim. O valor tem origem no processo de execução nº 0000230-37.2025.5.14.0071, e será utilizado para aquisição de materiais e bens permanentes, com o objetivo de melhorar a estrutura de trabalho da cooperativa.
A decisão foi formalizada por meio de ofício, assinado pela juíza Clarisse de Caro Martins, no qual se determina a apresentação, por parte da cooperativa, de projeto técnico, orçamentos e conta bancária específica para o recebimento dos valores.
A ação reafirma o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção da justiça social e do trabalho digno, especialmente em contextos de vulnerabilidade. A atividade integra um processo estrutural mais amplo, que busca soluções para os impactos decorrentes do fechamento do antigo lixão da capital e o fortalecimento da coleta seletiva em Porto Velho.
