Os inocentes vereadores de Colorado do Oeste, encontro regional do PL em Ji-Paraná, mais de 214 mil atendimentos na prevenção ao câncer

Publicada em 18/12/2025 às 14h00
Câncer - O Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Ji-Paraná completou 4 anos e já foram atendidas mais de 214 mil pessoas. O local funciona em parceria com a Fundação Pio XII. Seu presidente, Henrique Prata esteve participando das comemorações dos 4 anos do Centro. A deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado e, em na parceria com a Fundação Pio XII já fundou outros centros em Porto Velho e Vilhena. Prata esteve na solenidade em Ji-Paraná. Sílvia Cristina disse que o Centro há 4 anos vem “salvando vidas oferecendo a prevenção e o diagnóstico, para que as pessoas tenham um tratamento mais rápido e com isso aumentando as chances de cura”. Sílvia Cristina lembrou, que sua luta contra o câncer se iniciou há 18 anos. “Desde que tive câncer e perdi uma mama, que me dediquei nessa causa, primeiro como voluntária – que atuo até hoje -, depois como parlamentar, destinando recursos e sempre buscando fortalecer a prevenção e o tratamento”.
Vereadores – Somente depois da publicação da lei, aprovada por eles, que os vereadores de Colorado do Oeste constataram que estavam cometendo irregularidade, na aprovação do solerte projeto de lei, transformado em Lei, após a publicação no “Diário Oficial”, da concessão de abono de R$ 5 mil para os vereadores e servidores. De acordo com justificativa da Mesa Diretora, a medida tem caráter indenizatório, considerado excepcional e não recorrente. O “abono” deveria estar depositado nas contas bancárias dos “nobres pares”, entre os dias 20 e 22 de dezembro nas contas bancárias. A ação provocou reações da população, e não poderia ser diferente. O abono para os servidores é justificável, necessário até, mas para vereador, que se reúne uma vez por semana, tem salários bem acima do trabalhador comum, e praticamente todos os meses viajam com diárias para Porto Velho e outros locais, não se sabe a que, o por que?, o motivo, a não ser para passeio-remunerado e garantia de mais grana no final de cada mês nas contas. É o fim da rosca...
Justificativa – A prefeita (a proposta do abono foi do Poder Executivo), até por questões legais, justificou no texto, que a bonificação “tem como objetivo reconhecer o desempenho, a eficiência e o comprometimento dos servidores e parlamentares ao longo do ano legislativo de 2025”. Entrevistada pelo site “Extra de Rondônia”, de Vilhena, a vereadora e presidente do legislativo municipal, Michely dos Santos Martins (PRD), disse que a bonificação extraordinária foi criada na gestão anterior, só não explicou a inclusão dos vereadores, que é ilegal e fez até um comparativo com o Poder Judiciário, Ministério Público e Assembleia Legislativa. Todos concederam bônus aos servidores, mas somente para os servidores, não aos deputados, pois é ilegal, assim como é para senadores e deputados federais. É o fim da rosca...
PL- Hoje o maior partido do Brasil é o PSD, presidido em Rondônia pelo ex-senador Expedito Júnior. A maior representatividade no Congresso Nacional é do União Brasil, que elegeu maior número de senadores e deputados nas eleições de 2024. O PL, partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro está entre ao mais importantes do País. Em Rondônia tem dois senadores, o presidente estadual Marcos Rogério e Jaime Bagattoli. Na Câmara Federal o coronel Chrisóstomo Moura e na Assembleia Legislativa Ale) os deputados Jean Mendonça, de imenta Bueno, e Eyder Brasil, de Porto Velho, que deverá mudar de sigla na Janela Eleitoral (7 de março a 5 de abril) do próximo ano.
PL II – No sábado (20) o PL tem reunião da maior importância em Ji-Paraná com participações de lideranças estaduais (prefeitos, vices, vereadores, etc.) para definir estratégias às eleições de outubro do próximo ano. Inclusive, há possibilidade de ser anunciada a pré-candidatura de Marcos Rogério à sucessão estadual. Na verdade, segundo analistas políticos regionais, identificadas com a cúpula do PL, que a comentada pré-candidatura de Rogério a governador com antecedência de dez meses das eleições seria uma maneira de “testar” o eleitorado, e mas que o objetivo mesmo é de disputar a reeleição para um mandato de senador. O encontro de Ji-Paraná, que ainda não tem local e horário definidos deverá ser a abertura de porta do partido de extrema-direita para as eleições gerais do próximo ano, que em Rondônia promete disputa equilibrada às duas vagas ao Senado, govenador, as oito vagas à Câmara Federal, o mesmo ocorrendo para a Assembleia Legislativa.
Respigo
Esclarecendo. Na coluna de quarta-feira foi publicada notas sobre a confraternização dos jornalistas de Rondônia, e a colega Veronilda Lima, comunicou sobre a situação. A nossa atenta “Verô”, alertou o colunista sobre a organização da festa +++ O evento não foi organizado por “Associação” de jornalistas, como publicado, mas pelo Grupo de Jornalistas no WhatsApp. Antes que a Yale Dantas pegue o cinto, admitimos: erramos +++ Iniciada na terça-feira (16) no campo do JK em Porto Velho, a Feira Circuito Max Empreendedora termina hoje (18). O evento é realizado durante três dias de negócios e visa valorizar o talento do empreendedor +++ Durante os dias de mostra Porto Velho está tendo a oportunidade de conhecer e adquirir produtos diretamente do produtor. Também podem realizar as compras de final de ano com produtos de qualidade +++ A candidatura a deputado federal do prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos) seria o caminho normal na sua escalada política, inclusive, com chances reais de sucesso. Mas o Podemos, presidido no Estado pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, não descarta de Flori concorrer à sucessão estadual (governador ou vice) +++ O Corinthians não conseguiu vencer o Vasco, na Neo Química Arena, na quarta-feira (17), ficou no empate sem gols e a decisão da Copa do Brasil ficou para o domingo (21), às 17h com expectativa de Maracanã lotado. Se o Vasco tem a segunda maior torcida no Rio de Janeiro, o Corinthians deverá ter a seu favor torcedores do Flamengo, Botafogo, Fluminense. Os cariocas terão a oportunidade de assistir a decisão da Copa do Brasil. O campeão receberá cerca de R$ 77 milhões e o vice R$ 33 milhões.
+ Natal e Ano Novo chegando. Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas não menos importantes, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970
Comentários
Seja o primeiro a comentar!