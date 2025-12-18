PM localiza cinco motos furtadas escondidas em área de mata em Cacoal

Publicada em 18/12/2025 às 13h50
A Polícia Militar recuperou, nesta quarta-feira (17), cinco motocicletas de origem ilícita que estavam escondidas em uma área de mata de difícil acesso, na zona rural de Cacoal.
A ação ocorreu após a equipe policial receber informações indicando a possível ocultação de objetos furtados em um travessão que liga a entrada do município de Ministro Andreazza. O local é caracterizado por extensa vegetação fechada, o que dificultava a visualização e o acesso.
Durante as buscas, os policiais realizaram uma varredura minuciosa no interior da mata, onde localizaram cinco motocicletas oriundas de leilão,
escondidas de forma deliberada em meio à vegetação. A forma como os veículos estavam ocultos indicava a intenção de dificultar a localização pelos órgãos de segurança.
Após averiguação, foi constatado que as motocicletas haviam sido furtadas de uma empresa do ramo de reciclagem que atua com esse tipo de material, estabelecendo a ligação direta entre os objetos recuperados e a prática do crime de furto qualificado.
Diante da situação, o local foi isolado e todos os procedimentos operacionais foram adotados. A Patrulha Rural prestou apoio à ocorrência, auxiliando no transporte das motocicletas até a Delegacia de Polícia, onde os veículos foram apresentados para as providências legais cabíveis.
A Polícia Militar reforça que ações como essa são fundamentais para o enfrentamento aos crimes patrimoniais, contribuindo para a preservação da ordem pública e a proteção do patrimônio da comunidade.
