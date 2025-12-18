Investigado em operação do MP morre em confronto com o BPTAR

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 18/12/2025 às 09h15
O criminoso Wesley de 27 anos, morreu após confronto com policiais do BPTAR nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18).
Ele era alvo da Operação Audácia 7, deflagrada pelo Ministério Público de Rondônia, com apoio da PM.
De acordo com as primeiras informações, as equipes davam cumprimento a mandados de prisão, quando o criminoso reagiu em uma residência na Rua Antônio Fraga Moreira, bairro Cascalheira.
O indivíduo foi alvejado e chegou a ser socorrido ao Hospital João Paulo II, mas não resistiu e foi a óbito.
