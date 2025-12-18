Motociclista morre em acidente com carreta na BR-364 em Porto Velho

Publicada em 18/12/2025 às 08h50
Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na tarde desta quarta-feira (17) na BR-364, nas proximidades do retorno da Avenida Pau Ferro, no bairro Jardim Eldorado, zona Sul de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, a vítima, um motociclista ainda não identificado, trafegava pela rodovia no sentido pela faixa da direita quando, ao tentar deslocar-se para a faixa da esquerda com o objetivo de realizar o contorno no retorno, acabou não percebendo a aproximação de uma carreta que seguia logo atrás.
O motociclista foi atingido violentamente pelo veículo de carga e, devido à gravidade do impacto, morreu de forma instantânea ainda no local do acidente.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e chegou rapidamente à ocorrência, porém os socorristas apenas puderam constatar o óbito da vítima.
O motorista da carreta entrou em estado de choque após o acidente, mas permaneceu no local, colaborando com as autoridades e repassando todas as informações necessárias à Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu a ocorrência.
Para a realização dos trabalhos periciais, o trecho da BR-364 onde aconteceu o acidente foi temporariamente interditado, causando lentidão no tráfego da região. Após a conclusão da perícia técnica, o corpo do motociclista foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de identificação e exames necroscópicos.
Em seguida, os veículos envolvidos foram retirados da pista e o fluxo de veículos na rodovia foi normalizado. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.
