Leonardo DiCaprio diz que nunca reassistiu a “Titanic” após o lançamento

Publicada em 18/12/2025 às 10h25
O ator Leonardo DiCaprio revelou que jamais voltou a assistir a Titanic (1997), longa que se tornou um dos maiores fenômenos de bilheteria e crítica de sua trajetória. A declaração foi feita durante uma conversa com a atriz Jennifer Lawrence em entrevista ao site Variety, publicada nesta terça-feira (17).
Questionado sobre o clássico dirigido por James Cameron, DiCaprio foi direto ao afirmar que não costuma rever seus trabalhos. Segundo ele, essa é uma postura pessoal adotada ao longo da carreira, independentemente do sucesso alcançado por cada produção. Jennifer Lawrence reagiu à fala destacando que, caso tivesse participado de um projeto com o impacto de Titanic, provavelmente assistiria repetidas vezes.
Durante a entrevista, os dois artistas também falaram sobre a parceria em Não Olhe Para Cima (2021) e comentaram os projetos mais recentes do ator. Entre eles está Uma Batalha Após a Outra (2025), além de referências elogiosas aos diretores Damien Chazelle e Michael Mann, com quem DiCaprio já trabalhou ou acompanha de perto a filmografia.
Lançado em 1997, Titanic retrata o romance entre Jack Dawson, um jovem artista sem recursos, e Rose DeWitt Bukater, uma passageira da alta sociedade, durante a viagem inaugural do navio em 1912. O filme se tornou um marco do cinema mundial e conquistou 11 estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme, na edição de 1998.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!