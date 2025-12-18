Raul Gazolla diz que filha trabalhou como camgirl e bancou a família na pandemia

Publicada em 18/12/2025 às 10h34
Em um período marcado por incertezas e dificuldades financeiras, Raul Gazolla afirma que a estabilidade da família veio de uma decisão tomada pela filha, Milla Loureiro. Segundo o ator, foi ela quem assumiu as despesas da casa durante a pandemia ao atuar como camgirl, garantindo o sustento familiar por quase dois anos.
De acordo com Gazolla, a escolha foi conversada de forma transparente e recebeu apoio desde o início, desde que não causasse sofrimento ou constrangimento à jovem. O ator afirmou que Milla enfrentou o momento com maturidade e responsabilidade, atravessando a fase mais crítica da crise sanitária como principal provedora do lar.
A história familiar ganhou novos contornos no campo artístico. Milla levou a experiência vivida para o teatro no monólogo TIP (antes que me queimem eu mesma me atiro no fogo), atualmente em cartaz no Rio de Janeiro. O espetáculo, dirigido por Rodrigo Portella — marido da atriz — aborda o período em que ela trabalhou online e as reflexões geradas a partir desse contato intenso com diferentes perfis humanos.
Raul Gazolla contou que se emocionou ao assistir à peça e destacou a entrega da filha em cena, ressaltando a autenticidade do relato apresentado ao público. Para ele, o trabalho simboliza um processo de amadurecimento pessoal e artístico.
Além de Milla, o ator é pai de Rani, do relacionamento com a estilista Mariúza Palhares, e convive desde 2005 com Fernanda Loureiro, mãe de Milla e Luna. Recentemente, ao completar 70 anos, Gazolla revelou que as duas enteadas manifestaram o desejo de adotar oficialmente seu sobrenome, gesto que classificou como significativo em sua trajetória pessoal.
