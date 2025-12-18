Educação para consumo e atividades de defesa ao consumidor foram ampliadas pelo governo de Rondônia em 2025

Publicada em 18/12/2025 às 12h02
O governo de Rondônia esteve, em 2025, cada vez mais próximo das pessoas, levando atendimento, esclarecendo dúvidas e iniciativas de educação para o consumo. As atividades se estenderam por todo o estado, fortalecendo o elo entre o órgão de defesa do consumidor e as pessoas.
O Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RO) contribui para uma economia mais saudável, gerando mais confiança para compras e investimentos. Outro fator importante é a diminuição da judicialização, em que o programa oferece mediação e solução de conflitos, trazendo equilíbrio nas relações de consumo.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa de proteção e defesa do consumidor é essencial para o direito do cidadão, garantindo segurança ao consumidor, além de promover mais justiça social nos serviços com transparência e respeito ao rondonienses.
FEIRÕES LIMPA NOME
As atividades em 2025 iniciaram por meio das renegociações de dívidas, em que o Procon realizou o primeiro feirão Limpa Nome, que ocorreu em Guajará-Mirim, em fevereiro. Cerca de 169 pessoas foram atendidas, com 86 dívidas renegociadas, resultando em R$ 326.380,18 em acordos formalizados.
Em julho as ações continuaram emPorto Velho; cerca de 117 pessoas buscaram atendimento. O mutirão possibilitou a renegociação de 137 dívidas, somando R$ 72.023,39 em acordos firmados. Já em novembro, o feirão chegou à cidade de Ariquemes, atendendo toda a população da cidade e região, possibilitando a negociação de débitos e fortalecendo a educação financeira.
AÇÕES SOCIAIS
Em 2025, o Procon participou de 33 edições do programa Rondônia Cidadã, levando orientações e atendimento e prestação de serviços à população da Capital e do interior do estado. Os atendimentos envolveram resolução de dívidas, abertura de reclamações e mediação de conflitos de consumo, tudo de forma ágil e humanizada.
O Procon também esteve presente em três edições do projeto MP Itinerante, do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), que chegou a 18 cidades do estado e distritos, além de iniciativas feitas por prefeituras. As ações reforçaram a integração entre órgãos públicos, levando mais acesso a regiões mais distantes.
BOAS PRÁTICAS DE ATENDIMENTO
Com o intuito de estimular as boas práticas de atendimento, o programa “Empresa Amiga do Consumidor” realizou, durante o ano, seis workshops em seis cidades de Rondônia. As capacitações abordaram temas como legislação, mediação de conflitos e aprimoramento da qualidade no atendimento.
As capacitações tem como objetivo melhorar as boas práticas de atendimento, aumentando a confiança do cliente, reduzindo imprecisões de trabalho, além de fortalecer a imagem da empresa, trazendo resultados positivos de forma mútua.
Segundo a coordenadora do Procon-RO, Osvanilda Velame Borges Soares, as ações do programa sempre visam estar mais próximas do consumidor. “Este ano nós buscamos, cada vez mais, estar mais próximos das pessoas, levando conhecimento e entendimento das práticas de consumo, e fazendo isso nós temos uma economia mais forte e mais saudável para consumidores e empresas do nosso estado”, destacou.
