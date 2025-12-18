Entrega da CNH Social é marcada por emoção; 82 condutores receberam o documento em diversos municípios

Publicada em 18/12/2025 às 11h45
A entrega do primeiro lote da Permissão Para Dirigir (PPD) aos contemplados do Programa CNH Social foi marcada por grande emoção. Na solenidade de entrega, que aconteceu na quarta-feira (17), no auditório da Escola Pública de Trânsito (EPTran), em Porto Velho, 23 candidatos receberam a carteira provisória, simbolizando o início oficial das entregas das habilitações gratuitas concedidas pelo governo de Rondônia.
Antes da cerimônia de entrega, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), 82 contemplados que concluíram o processo de habilitação participaram de palestra educativa, que também foi transmitida on-line, sobre as responsabilidades dos motoristas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa possui uma importância que vai muito além de apenas permitir que alguém dirija um veículo. “Ele funciona como uma ferramenta estratégica de inclusão social e econômica, que garante dignidade e novas oportunidades como empregabilidade, autonomia e até empoderamento, já que resulta em independência financeira, rompendo ciclos de dependência”, salientou.
CONTEMPLADOS
A atendente Karla Emanuele Freire, destacou que a partir de agora sua vida vai melhorar e, que parece um sonho obter a CNH. “Agradeço a todos que nos ajudaram, desde os instrutores das aulas teóricas e práticas até aqueles que idealizaram o programa. Jamais teria condições de pagar por todo o processo de habilitação, por isso sou muito grata.”
O auxiliar de limpeza, Cleyton Brito Gonçalves, disse que entre 58 mil candidatos, foi contemplado. “E, hoje, eu encontro pessoas que também desejam obter o documento e os incentivo a participarem, porque é uma ação séria. O Detran-RO está fazendo um ótimo trabalho e sei que está sendo referência com este programa para outros estados.”
Outra concluinte do programa é Raíza Amorin, autônoma, que emocionou a todos com sua fala de agradecimentos. Ela declarou que a CNH Social foi a oportunidade que pediu a Deus para mudar sua vida. “Minha história muda aqui, além de poder transportar meus filhos, poderei trabalhar sem depender de outros para dirigir pra mim.”
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, evidenciou que os candidatos concluintes do processo, aprovados nos exames práticos de direção veicular já receberam suas PPDs, conforme programação estabelecida pelas respectivas unidades das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e Postos Avançados de Alto Paraíso, Ariquemes, Cabixi, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Cerejeiras, Corumbiara, Espigão do Oeste, Jaru, Machadinho d’Oeste, Nova Brasilândia d’Oeste, Porto Velho, Rio Crespo, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Theobroma e Vale do Anari.
“É importante desatacar que o investimento do governo do estado neste programa é de R$ 5,5 milhões, e que neste ano, disponibilizou 1.500 benefícios. Continuaremos trabalhando com a CNH Social, possibilitando o acesso a mais pessoas”, frisou o diretor-geral do Detran-RO.
PERMISSÃO PARA DIRIGIR
A Permissão para Dirigir é o documento concedido aos aprovados nos exames para as categorias A (motocicletas) e B (carros de passeio). Visualmente, ela é praticamente idêntica à CNH definitiva, contendo a foto, os dados do condutor e a validade. A grande diferença reside no campo jurídico, pois segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a PPD tem validade de apenas 12 meses, sendo substituída pela CNH definitiva desde que o condutor não cometa infração grave, gravíssima ou reincida em média no período permissionário.
