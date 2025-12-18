Antes e depois de Thais Carla volta a viralizar após treino na academia

Publicada em 18/12/2025 às 10h38
A presença constante de Thais Carla nas redes sociais tem marcado um novo capítulo da trajetória da dançarina. Desde o início do ano, ela passou a dividir com os seguidores a adoção de uma rotina mais ativa, com exercícios físicos regulares e mudanças profundas no estilo de vida, o que voltou a gerar ampla repercussão nesta quarta-feira (17).
Ao publicar registros recentes antes de mais um treino, a criadora de conteúdo evidenciou a transformação corporal alcançada ao longo dos últimos meses. As imagens rapidamente chamaram a atenção de internautas, que reagiram com elogios e comentários sobre a evolução física apresentada pela artista.
A mudança é resultado de um processo iniciado antes mesmo da cirurgia bariátrica, realizada em abril deste ano. Segundo informações já divulgadas por Thais, cerca de 30 quilos foram eliminados apenas com reeducação alimentar e prática de atividades físicas. O restante da perda de peso ocorreu após o procedimento cirúrgico.
No período de maior peso, a dançarina chegou a ultrapassar a marca dos 200 quilos. Atualmente, ela pesa aproximadamente 120 quilos e segue compartilhando detalhes da nova fase, incluindo treinos, desafios diários e reflexões sobre disciplina e constância. A exposição da rotina tem sido acompanhada de perto por seguidores, que acompanham cada etapa do processo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!