INSS: PF faz nova operação contra descontos ilegais de pensionistas

Por AGÊNCIA BRASIL
Publicada em 18/12/2025 às 10h38
Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos ilegais de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
Policiais estão cumprindo 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva além de outras medidas cautelares, em quatro estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, além do Distrito Federal.
A operação tem autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).
