Mulher é alvejada com tiro no Beco da 13 no bairro Mocambo

Uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, foi baleada na tarde desta quarta-feira, 17, no Beco da 13, localizado no bairro Mocambo. A área fica na região central de Porto Velho e é conhecida pela movimentação intensa.
De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do pé. Logo após o ocorrido, ela foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II para receber atendimento médico.
Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica do crime. Moradores da localidade não souberam informar o que teria motivado o ataque ou quem seriam os responsáveis pelos disparos contra a mulher no beco.
A Polícia Militar foi acionada para realizar o registro da ocorrência e coletar as primeiras informações no local. O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil, que ficará responsável por investigar a autoria e a motivação da tentativa de homicídio.
O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado pela unidade hospitalar. As autoridades pedem que qualquer informação que ajude na identificação dos envolvidos seja repassada anonimamente via 190 ou 197.
