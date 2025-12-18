Deputados estaduais aprovam projeto que valoriza o artesanato produzido em Rondônia

Publicada em 18/12/2025 às 10h44
Valorização do artesanato feito em Rondônia. Esse é o objetivo do Projeto de Lei (PL) 1235/2025, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais durante a sessão de terça-feira (16).
O texto estabelece a obrigatoriedade de utilização do artesanato e de outros produtos do fazer rondoniense por ocupantes de cargos e funções públicas, para a doação de presentes e brindes a título de cortesia, propaganda e divulgação habitual, em eventos especiais no país e no exterior, além de datas comemorativas.
O artesanato rondoniense é reconhecido como patrimônio cultural de grande significado para o estado, por reunir saberes de povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas e populações migrantes. Essa diversidade resultou em expressões artesanais únicas, com referências à fauna, à flora e a simbologias amazônicas, gerando retorno social e econômico para Rondônia.
Projeto busca fortalecer a identidade cultural do estado e ampliar a visibilidade do artesanato e de produtos rondoniense (Foto: Divulgação)
A utilização preferencial desses produtos em eventos oficiais, brindes institucionais e ações de divulgação fortalece a imagem do estado, amplia a visibilidade da produção regional e incentiva práticas alinhadas à sustentabilidade, ao respeito cultural e ao desenvolvimento econômico local, consolidando o artesanato e os produtos do fazer rondoniense como instrumentos de identidade cultural e regional.
