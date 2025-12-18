Projeto Aluno Destaque 2025: Prefeitura de Porto Velho premia estudantes da rede municipal com 1.200 bicicletas

Publicada em 18/12/2025 às 10h47
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza no próximo dia 19 de dezembro, às 15h, no Parque da Cidade, a entrega de 1.200 bicicletas a estudantes da rede municipal de ensino.
A iniciativa integra o Projeto Aluno Destaque 2025, criado para estimular a participação dos estudantes, fortalecer o compromisso com a aprendizagem e reconhecer trajetórias acadêmicas positivas ao longo do ano.
Ao todo, 1.169 alunos foram contemplados pelos critérios estabelecidos pelo programa, e outros estudantes também receberão bicicletas devido a empates na pontuação, totalizando 1.200 unidades.
O secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, explicou que o projeto não tem caráter competitivo, mas busca valorizar o empenho coletivo e incentivar todos os alunos a avançarem em seu próprio percurso de aprendizagem.
“O Aluno Destaque é um incentivo. Ele reforça que cada estudante pode progredir e alcançar novos resultados. Não se trata de uma disputa entre escolas ou entre alunos, e sim de reconhecer trajetórias que se destacaram neste ciclo do Avalia Porto Velho”, afirmou o secretário.
Sobre o processo de seleção, Leocádio destacou que foram consideradas as maiores notas nas duas etapas avaliadas, e, em caso de empate, utilizou-se como critério adicional o desempenho em matemática, por possuir maior peso no Avalia Porto Velho.
“Esse critério ajudou apenas a organizar tecnicamente a lista final, mas o foco permanece no incentivo e no reconhecimento amplo à dedicação dos estudantes”, completou.
O Avalia Porto Velho é o instrumento municipal de diagnóstico educacional que indica o desempenho das turmas ao longo do ano. Para a Semed, o aspecto mais importante é motivar toda a rede, fortalecendo uma cultura de acompanhamento, participação e valorização do aprendizado.
“Os estudantes contemplados representam diferentes regiões, escolas e realidades. Isso reforça que cada aluno tem condições de avançar com apoio pedagógico adequado”, destacou o secretário.
Com o Projeto Aluno Destaque 2025, a Semed reafirma seu compromisso com uma educação que estimula, valoriza e inspira. A entrega das bicicletas busca fortalecer o engajamento, a permanência e o desenvolvimento dos estudantes, reconhecendo que a aprendizagem é uma construção contínua e coletiva.
