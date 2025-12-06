Federação de Futebol do Estado de Rondônia anuncia a criação da FFER Academy

Publicada em 06/12/2025 às 10h42
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia lança a sua escola de formação e capacitação, a FFEF Academy é a escola de cursos que vai transformar o cenário do futebol profissional e amador de Rondônia.
A FFER Academy é o seu novo centro de excelência para a capacitação em diversas áreas do futebol, a única escola oficial da FFER, garantindo conteúdo de alta qualidade, credibilidade e reconhecimento no mercado com a chancela especial da CBF.
Em breve a FFER Academy deve anunciar os primeiros cursos, com certificação oficial da FFER, selo de qualidade que abre portas no esporte, professores especializados, instrutores renomados e com experiência comprovada no futebol. Conhecimento atualizado, conteúdo alinhado às últimas tendências e exigências da CBF e FIFA. Networking conecte-se com profissionais e entusiastas do futebol de todo o estado.
Para o diretor da CBF e vice presidente da FFER, Bruno Costa a FFER Academy marcará a nova fase do futebol rondoniense, "a qualificação é a base para o crescimento do futebol em qualquer região do país. Investir na formação desses profissionais é investir no futuro do esporte. Rondônia tem potencial, tem talento e agora tem estrutura para evoluir ainda mais. A FFER ACADEMY nasce para transformar essa realidade" afirmou Bruno Costa. Em breve a FFER Academy deve anunciar seus curso.
