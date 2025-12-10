Esposa de Rodrigo Faro relata sequelas após tratamento contra câncer

Publicada em 10/12/2025 às 10h18
As consequências físicas do tratamento contra um sarcoma seguem presentes na rotina de Vera Viel, que afirmou ainda lidar com um linfedema na perna decorrente da cirurgia realizada há um ano e dois meses. O inchaço, provocado pela obstrução dos vasos linfáticos, tornou-se uma das sequelas permanentes do procedimento que retirou o tumor raro descoberto na coxa em outubro de 2024. “Uma das sequelas que eu fiquei foi um linfedema [obstrução dos vasos linfáticos], porque eu tive que mexer muito. Fiz um enxerto de uma perna para outra, tirei um pedaço do músculo e minha circulação ficou prejudicada. É um inchaço maior na perna onde eu tinha o sarcoma”, disse Vera Viel.
A influenciadora afirmou que a musculação se tornou parte essencial de sua rotina justamente por ajudar na redução do inchaço e na manutenção da saúde. Em entrevista ao podcast Menos Pausa, apresentado por Priscila Fantin e Vanessa Costa, ela ressaltou o impacto da atividade física em sua recuperação. “É meu ritual todo dia. Eu acordo e passo uma hora fazendo musculação. É garantir um futuro sem depender de alguém”, disse.
Vera contou que o cuidado atual não tem relação apenas com estética e que a proximidade da menopausa reforçou a atenção ao bem-estar. Ela destacou que chegar aos 50 anos após enfrentar o diagnóstico de câncer a fez ressignificar a própria trajetória. “Vou completar 50 anos, passei por tudo que passei e me sinto maravilhosa, na melhor fase, com saúde”.
A influenciadora também mencionou o apoio recebido do marido, Rodrigo Faro, durante todo o processo, lembrando que o apresentador esteve presente em cada etapa do tratamento. O casal, que tem três filhas — Clara, de 20 anos; Maria, de 17; e Helena, de 12 —, viveu junto o período de incertezas. “Ter um companheiro que entende isso é fundamental. Ele sempre foi muito atento e esteve do meu lado o tempo todo”, disse.
Ao recordar o momento em que recebeu o diagnóstico, Vera relatou que os dias que antecederam seu aniversário, no ano anterior, foram marcados por medo e insegurança enquanto aguardava a confirmação do câncer. “Essa semana, para mim, é de muitas lembranças. Dias que antecedem o meu aniversário, que no ano passado foi marcado por muitas incertezas e medos, enquanto aguardava o diagnóstico de um câncer. Os dias pareciam intermináveis até que o resultado chegou”, iniciou. Ela descreveu ainda uma experiência espiritual vivida durante a cirurgia. “O meu aniversário foi marcado por uma cirurgia e um encontro sobrenatural com Deus. Hoje eu só sei te agradecer, meu Deus!!!”, finalizou.
