Publicada em 01/12/2025 às 16h23
Viviane Araujo esclareceu que não há qualquer clima de tensão em sua participação na novela “Três Graças”, onde volta a contracenar com Belo. A atriz, que chega à trama das 21h como um amor do passado de Misael, destacou que o reencontro profissional com o ex-marido faz parte da rotina de trabalho e não envolve questões emocionais pendentes.
Durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (1º), Viviane foi questionada sobre a convivência com o cantor e sobre declarações de Rayane Figliuzzi, atual de Belo, que afirmou que a experiência poderia ajudá-la a “se curar”. A atriz tratou de afastar qualquer mal-estar: “Não, gente. É um trabalho. A gente está ali atuando, fazendo o que eu amo, o que eu gosto. Então é pelo meu trabalho mesmo”.
Ela também avaliou sua entrada na novela como um desafio artístico. “Vai ser um grande desafio para mim, porque é uma personagem diferente das que eu já fiz. Estou encarando como um novo passo na minha carreira”, afirmou. Perguntada se a associação com o passado amoroso interferia na atuação, respondeu de forma direta: “Não”.
Ao ser informada sobre o comentário de Rayane, Viviane reagiu com surpresa: “Quem? Nem vi, gente. Juro, não vi nada mesmo, de verdade”.
Viviane ainda lembrou que sua relação com Belo terminou sem conflitos públicos. “A gente nunca brigou. Nossa história passou. Cada um seguiu sua vida e agora a gente vai se encontrar num trabalho”, completou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!