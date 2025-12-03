Chrisóstomo volta a ser alvo de risos na CPMI do INSS após gritaria para acusar músicos: “Tem safadão aí que tem que ter cuidado”

Publicada em 03/12/2025 às 10h52
PORTO VELHO (RO) – O deputado federal Coronel Chrisóstomo, do PL de Rondônia, voltou a ser alvo de risos de seus colegas durante mais uma sessão da CPMI do INSS. Aos berros, ele fez acusações sobre músicos enquanto a comissão realizava, em 1º de dezembro de 2025, as oitivas de Jucimar Fonseca da Silva — ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS — e de Sandro Temer de Oliveira, representante das associações AAPPS Universo e APDAP Prev. A investigação apura supostas fraudes contra beneficiários da Previdência Social.
Dias atrás ele viralizou nacionalmente por tocar uma música feita por Intaligência Artificial em homenagem a si mesmo, tornando-se chacota entre os colegas de parlamento.
Neste sessão, durante sua intervenção, Chrisóstomo afirmou que artistas estariam ligados a supostos esquemas envolvendo advogados investigados pela CPMI. Ele declarou que suas informações vêm de pessoas que, segundo ele, passaram a procurá-lo desde que iniciou sua atuação na comissão.
“E eu vou lhe dizer uma coisa aqui agora que vai estremecer o Brasil. Tem, tem gente da música que tá envolvido com advogados que vieram aqui. Tem. Prepare-se, presidente. O Willian tá lavando dinheiro na música. Tem safadão aí que tem que ter cuidado. Eu tô dizendo que o Brasil vai se virar. Tem gente na música que é um avião. Tá convocado aí também!”, disse o deputado, elevando o tom.
Chrisóstomo afirmou que um suposto esquema de lavagem de dinheiro estaria utilizando o setor musical. “O senhor tá vendo, presidente? Tem dinheiro sendo lavado aí! De advogados que sentaram aqui! Aguarde que o requerimento eu vou trazer! O senhor tá vendo, senhores? Lavando o dinheiro do roubo dos aposentados na música!”, declarou.
Ele justificou suas falas mencionando relatos que disse receber de beneficiários. “Talvez por eu ter sido criador, estão me passando informações e eu não vou me calar, porque eu estou aqui defendendo os nossos aposentados e pensionistas, aqueles que deram o seu suor e hoje mereciam todo o nosso respeito e muitos estão roubando essas pessoas”, afirmou.
O deputado insistiu que os problemas também atingem empréstimos consignados. “Não só nos descontos mensais, nos consignados, que nos consignados continuam sendo roubados”, afirmou. Ele disse ter apresentado pedido para suspender operações até que a CPMI finalize seus trabalhos. “Por isso entrei com o requerimento para estancar tudo, presidente. O senhor deve receber isso, se não hoje, amanhã o senhor vai receber. O requerimento meu para estancar tudo.”
Chrisóstomo cobrou uma posição do governo federal sobre o tema. “O governo tem que fazer isso, excelência. O senhor que é o representante do governo tem que estancar, seja consignado ou seja desconto de mensalidade. Não dá para nós tratarmos disso e não estancarmos isso”, disse.
Ele relatou que tem recebido reclamações diretamente de idosos. “Eu chego, os velhinhos dizem, ‘eu estou sendo roubado, deputado’. Esse mês tem cento pessoas sendo roubadas. Esse mês, presidente. Estou falando que é verdade. O governo deve estancar. Tem que estancar os consignados também. Tem muitos bancos aí no rolo.”
Chrisóstomo também pediu a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais dois meses, afirmando que o calendário legislativo impediria a conclusão no prazo atual. “Estou pedindo para o senhor estender por mais dois meses a CPMI, para que a gente possa concluir e mostrar o trabalho que essa comissão está realizando”, declarou, chamando a atuação do grupo de “uma coisa maravilhosa”.
Ao finalizar sua fala, o deputado mencionou o relator da CPMI e fez saudação ao presidente da comissão. “Temos um relator aqui que falta a CPI, eu vou pedir para que seja ele o relator. E o senhor também, o presidente, um grande… O senhor, fique certo, o senhor será um grande senador de novo em Minas Gerais. Que Deus lhe abençoe.” Em seguida, encerrou cumprimentando o colega do PL ao seu lado.
