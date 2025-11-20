OPINIÃO

Visando 2026, Marcos Rogério passando o rodo no chão inaugura oficialmente a temporada de “cosplay de humilde” em Rondônia

Episódio do rodo em Guajará-Mirim reabre o debate sobre a guinada de postura do senador do PL, que já admitiu publicamente erros, vaidades e falhas políticas na derrota de 2022