EDITORIAL

População sofre com a “Guerra do Lixo” e caos urbano enquanto a Justiça, órgãos de fiscalização e políticos não se entendem

População sofre com acúmulo de resíduos e mau cheiro durante a troca de empresas; prefeito Léo Moraes e ex-prefeito Hildon Chaves trocam acusações, enquanto a Agência Reguladora ameaça multar a ECO PVH por falhas no serviço