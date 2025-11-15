“Não me vejo mais como dupla”: Simone mendes descarta retorno com Simaria

Publicada em 15/11/2025 às 09h38
Em nova entrevista, Simone Mendes voltou a comentar sobre a possibilidade de dividir novamente os palcos com Simaria. A cantora reafirmou que não pretende retomar a antiga formação da dupla, encerrada em 2022, mas admitiu que apresentações isoladas podem acontecer futuramente.
Durante participação no programa Band FM De Pertinho, nesta sexta-feira (14), Simone explicou que seu foco é manter a carreira solo, iniciada há quase quatro anos. Ela destacou, porém, que não descarta a chance de reencontrar Simaria em alguns shows especiais:
“Não me vejo mais como dupla. Isso não faz parte dos meus planos agora. Mas, se ela retomar os trabalhos no ano que vem, podemos pensar em algo pontual para matar a saudade do público”, afirmou.
Ao relembrar o período após o fim da parceria, Simone disse que ambas seguiram caminhos individuais, mas continuam próximas na vida pessoal. Segundo ela, o laço familiar ficou ainda mais forte quando a relação profissional deixou de existir.
“Hoje somos só irmãs, sem cobranças. Sempre apoiei muito a Simaria, quase como uma mãe. Se ela voltar com o projeto dela e tudo der certo, nada impede alguns encontros em capitais diferentes”, comentou.
Apesar de reconhecer o legado da dupla no sertanejo, Simone reforçou que não cogita um retorno permanente. Ela afirmou estar focada na construção da própria identidade artística:
“Quero continuar trilhando a minha história como Simone Mendes. Venho conquistando espaço, lançando músicas que têm dado muito certo, e pretendo seguir assim”, completou.
