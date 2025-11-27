Namorada de Belo é chamada de “leitoa” durante barraco em “A Fazenda 17”

Publicada em 27/11/2025 às 15h55
A quinta-feira (27) foi marcada por mais um confronto acalorado em “A Fazenda 17”. A influenciadora Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, entrou em um embate direto com Saory Cardoso, que rapidamente se transformou em uma sequência de provocações e ofensas pessoais.
A confusão começou quando Saory, que estava do lado de fora da sede, gritou torcendo pela permanência de outra participante: “Fora Ray!”. A alfinetada desencadeou uma discussão imediata, e ambas passaram a trocar insultos envolvendo peso, corpo e aparência física.
Saory insinuou que Rayane deveria recorrer a procedimentos estéticos e fez comparações pejorativas, enquanto Rayane rebateu citando a gestação que viveu: “Isso aqui é flacidez de uma barriga de nove meses. Tenha filho para entender.” Em meio ao bate-boca, Rayane ainda acusou Saory de falas homofóbicas.
O tom se elevou quando Saory sugeriu que a rival seguisse seus treinos, e Rayane devolveu criticando a musculatura da oponente: “Pior o seu braço, que é feio, igual de homem. Não acho seu corpo bonito.”
A briga, carregada de hostilidade e comentários gordofóbicos, repercutiu nas redes sociais e alimentou a tensão entre as peoas nesta reta final do reality.
