Metrópoles volta a tirar sarro com Chrisóstomo após denunciar suposto caso milionário de nepotismo

Publicada em 11/11/2025 às 10h59
PORTO VELHO (RO) - O Metrópoles voltou a tirar sarro do deputado federal Coronel Chrisóstomo, do PL de Rondônia. A informação foi veiculada na coluna de Tácio Lorran, o mesmo que denunciou, nacionalmente, um suposto esquema milionário de nepotismo praticado pelo parlamentar e parentes.
Agora, tachou como ironia o fato de que Chrisóstomo estará presente nesta quarta-feira (12) em uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Nacional da Família.
A cerimônia, marcada para as 9h, foi proposta por meio de requerimentos assinados por ele e outros parlamentares. No texto apresentado, os autores defendem que o objetivo é “promover uma reflexão sobre o insubstituível papel da família no desenvolvimento social do país”.
O evento ocorre poucos dias depois de vir a público a informação de que o parlamentar mantinha em seu gabinete a companheira, a cunhada e dois concunhados. Conforme registros da Câmara, a estrutura chegou a ter quatro familiares em funções de assessoramento direto.
Na sexta-feira (07), a assessoria de Chrisóstomo informou que os quatro servidores foram exonerados. Dados consultados pela reportagem indicam que, até então, os vínculos representaram desembolso superior a R$ 2,1 milhões em salários pagos pela Casa.
A secretária parlamentar Elizabeth Dias de Oliveira, companheira do deputado, foi responsável por mais da metade desse valor. Desde abril de 2020, quando passou a integrar o gabinete, recebeu cerca de R$ 1,2 milhão em remunerações. A relação de união estável entre os dois foi formalizada em 1º de janeiro de 2022, conforme certidão obtida pela coluna. Natural de Planaltina (GO) e com 32 anos, Elizabeth alcançou a faixa máxima do cargo, com salário bruto de R$ 18.719,88, além de auxílios.
Em julho de 2022, Elizabeth indicou para o mesmo gabinete a irmã caçula, Naara Star de Oliveira Souza Dias, de 25 anos. A nomeação ocorreu em Cargo de Natureza Especial (CNE), que exige registro de ponto presencial na Câmara. Desde então, os pagamentos à cunhada do deputado somam R$ 386,5 mil, com remuneração bruta mais recente de R$ 8.772,24.
Na mesma época, a concunhada do parlamentar, Gabriela Aparecida de Lima Oliveira, também passou a integrar a equipe. Na primeira passagem, entre julho e outubro de 2022, recebia R$ 1.991,91 como secretária parlamentar. Em junho de 2023, ao retornar ao cargo em função de CNE, o salário subiu para R$ 13.437,29, uma variação de 574,5%. O total acumulado em pagamentos à servidora já supera R$ 532,7 mil.
Em 27 de agosto, o grupo familiar foi ampliado com a nomeação do secretário parlamentar Luy Ferreira Sobral, namorado de Naara. Assim como Elizabeth, ele ocupa o nível máximo de remuneração previsto para o cargo. O valor bruto é de R$ 18.719,88, além de auxílios, conforme folha de setembro, totalizando R$ 23,8 mil líquidos.
As informações constam em registros públicos da Câmara dos Deputados e foram confirmadas por meio de documentos obtidos pela reportagem.
