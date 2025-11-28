“Mentira!”: Rayane reage ao descobrir que Belo contracenará com Viviane Araújo

Publicada em 28/11/2025 às 10h31
Assim que deixou A Fazenda 17, Rayane Figliuzzi começou a receber as primeiras informações sobre a vida fora do confinamento. Durante a Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, a influenciadora foi surpreendida ao descobrir que Belo, seu namorado, dividirá cenas com a ex-esposa, Viviane Araújo, na novela “Três Graças”, da TV Globo.
A conversa começou com Selfie atualizando a situação do relacionamento da ex-peoa. Ele afirmou que o cantor demonstrou apoio público durante sua participação no reality: “Vou te dar uma notícia boa, seu namoro está firme e forte. [Belo] postou até fotinha hoje para você… eu acho que ele não pode postar mutirão, por motivos óbvios”, disse, fazendo referência ao vínculo contratual do artista com a emissora.
Em seguida, veio a revelação que deixou Rayane surpresa. O apresentador destacou que Belo está confirmado na novela e terá interação direta com uma pessoa inesperada. “Tá bombando a novela e vai fazer par, adivinha com quem? Mais improvável do mundo, chuta, campeã da Fazenda.” A influenciadora, incrédula, reagiu: “Viviane Araújo? Mentira! Ah, mas não tem problema.”
