“Me sinto mãe solo”, afirma Luana Piovani ao criticar valor da pensão de Scooby

Luana Piovani voltou a falar sobre a divisão de responsabilidades com Pedro Scooby e afirmou que, apesar da pensão paga pelo surfista, sente-se responsável sozinha pela criação de dois dos três filhos. A declaração foi dada à revista Quem.
Segundo a atriz, Bem e Liz, hoje com 10 anos, vivem exclusivamente com ela em Portugal, enquanto Dom, de 13, mora no Rio de Janeiro com o pai, a madrasta Cintia Dicker e a irmã caçula, Aurora. Luana disse que o valor depositado por Scooby não cobre os custos reais do dia a dia das crianças e que essa diferença está sendo analisada pela Justiça.
A artista destacou que a responsabilidade de ser mãe solo ultrapassa questões financeiras. Ela citou decisões diárias, emergências e tarefas práticas como parte de uma rotina que, segundo ela, acumula funções maternas e paternas.
Outro ponto ressaltado por Luana foi a mudança para Portugal. Ela afirmou que a escolha foi tomada em comum acordo com Scooby e que foi motivada pela busca de segurança e liberdade para os filhos. Para ela, não é correto ignorar o esforço de toda a família na mudança só porque o surfista decidiu retornar ao Brasil posteriormente.
Scooby também se manifestou à revista. Ele afirmou que mantém contato frequente com os filhos, que costuma passar parte das férias com Bem e Liz e que viaja a Portugal sempre que pode. O surfista disse ainda que as decisões sobre os gêmeos ficam naturalmente concentradas com Luana, enquanto ele assume as relacionadas a Dom. Ao final, elogiou a ex-mulher pela dedicação aos filhos e pela carreira.
