Gracyanne responde críticas por seguir morando com mãe e filha de Belo após separação

Publicada em 24/11/2025 às 10h44
A convivência entre Gracyanne Barbosa, 42, e a família do ex-marido, Belo, voltou a chamar atenção nas redes sociais. Mesmo após o fim do casamento, a influenciadora continua dividindo a casa com Dona Terezinha, mãe do cantor, e com Isadora, filha dele — algo que frequentemente desperta curiosidade entre os seguidores.
Nesta semana, um internauta voltou a questionar a situação e recebeu uma resposta direta da ex-BBB. “Vai continuar morando com a sogra e a filha do ex? Que loucura”, escreveu. Gracyanne rebateu: “Por que loucura? Nosso elo e nosso amor sempre existirão! Enquanto elas quiserem, ficarão aqui na minha casa e receberão de mim amor, cuidado e proteção.”
A influenciadora, que reúne mais de 13 milhões de seguidores, tem mantido a postura de acolhimento desde o término do relacionamento. O processo de separação, iniciado em abril de 2024, foi concluído na semana passada. Foram 16 anos de união, e ambos já chegaram a comentar publicamente sobre a possibilidade de reconciliação após o rompimento.
