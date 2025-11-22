Discurso de Gustavo Mioto em show e fãs veem indireta para Ana Castela

Publicada em 22/11/2025 às 11h06
Gustavo Mioto movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (21) após publicar um vídeo de um momento do seu show em que faz uma reflexão sobre comportamentos dentro de um relacionamento. No palco, o cantor comentou sobre o papel de quem “cobra o mínimo” e acaba rotulado como “o chato” da relação.
Durante a fala, Mioto disse ao público que todo mundo, em algum momento, acaba assumindo esse papel. Ele explicou que muitas vezes quem se importa, espera e torce pelo outro é visto como incômodo. Antes de seguir para a próxima música, afirmou que a letra aborda justamente pedidos de ajuda emocional que nem sempre são percebidos.
A mensagem costuma ser parte do repertório do artista em suas apresentações, mas desta vez provocou interpretações diversas. Usuários das redes passaram a associar o discurso a uma possível indireta para Ana Castela, ex-namorada do cantor, que hoje vive um relacionamento com Zé Felipe.
Em meio aos comentários, houve quem acusasse Mioto de usar o desabafo como forma de alavancar a divulgação da nova música. “Ele tentando divulgar a música nova através de indiretas, te contar, viu”, criticou um internauta no X (antigo Twitter). Outro comentário dizia: “Só sabe ficar de indireta. Quem aguenta?”
