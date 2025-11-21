Belo comenta participação da namorada em reality: “Uma das coisas mais feias que já vi”

Publicada em 21/11/2025 às 10h28
Belo decidiu se manifestar pela primeira vez sobre a presença de Rayane Figliuzzi em “A Fazenda 17”. Embora a influenciadora tenha citado o namorado em várias conversas dentro do confinamento, o cantor revelou que não tem acompanhado o programa.
A declaração foi feita ao Metrópoles, onde Belo afirmou acreditar que Rayane pode chegar ao título por causa do que considera ser um ambiente hostil na casa. Segundo ele, o tratamento dos participantes em relação à modelo favorece sua trajetória. “Eles vão transformar ela em campeã. As pessoas perderam a noção de compaixão, amizade e jogo. Uma das coisas mais feias que já vi na vida”, disse.
O relacionamento entre os dois foi assumido publicamente em fevereiro deste ano, mas começou no fim de 2024, cerca de um ano após o término do casamento de Belo com Gracyanne Barbosa. Desde então, Rayane tem mencionado o pagodeiro no reality rural, destacando o impacto positivo dele em sua vida. Em um dos diálogos, afirmou: “O Belo tira uma intensidade boa de mim. Ele tem o melhor de mim.”
O artista, porém, mantém distância da programação, preferindo não assistir ao reality apesar das constantes menções à relação.
