DEPUTADO DO PL

Após denúncias de que parentes receberam mais de R$ 2 milhões em seu gabinete, TCU pede “apuração rigorosa” contra Chrisóstomo

Na representação, o MP junto ao TCU afirma que as evidências no gabinete do deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) são de “extrema gravidade”