Anitta recusa show em Natal por uso de verba pública; equipe cita regras internas

Publicada em 28/11/2025 às 15h55
Anitta não fará parte da programação do evento Natal em Natal, no Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (27) por Iracy Azevedo, presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), que explicou que a artista recusou a proposta porque o cachê seria pago com recursos públicos.
A equipe da cantora reforçou, em nota enviada ao Estadão, que a decisão segue a política interna aplicada em qualquer negociação com órgãos públicos. Segundo o Grupo Rodamoinho, que gerencia a carreira de Anitta, a artista só aceita se apresentar quando a contratação é feita por empresas produtoras ou organizadoras de eventos regularmente habilitadas, licitadas e responsáveis pela execução integral do projeto. O objetivo, afirmam, é assegurar “transparência, conformidade legal e isonomia”.
A presidente da Funcarte contou, em entrevista ao programa RN no Ar, da TV Tropical, que o nome da cantora chegou a ser incluído em uma pré-programação da prefeitura. Em suas palavras, Anitta mantém um princípio ao evitar pagamentos diretos com verba pública: “Ela tem algumas restrições em relação a pagamento de dinheiro público. Acho até nobre da parte dela”, afirmou.
A postura não é inédita. Em 2022, Anitta revelou que já recusou convites de prefeituras que envolviam, segundo ela, tentativas de desvio de recursos para bancar shows — episódio que ganhou notoriedade após declarações de Zé Neto e a criação da chamada CPI dos Sertanejos.
A equipe reforça que não houve recusa específica à cidade de Natal. A política válida para o evento no Rio Grande do Norte é a mesma aplicada em qualquer município ou órgão público, garantindo que todos os processos sigam rigorosamente a legislação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!