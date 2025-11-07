Ana Hickmann rebate ex-marido após vazamento de áudio: “Foi tirado de contexto”

Publicada em 07/11/2025 às 15h23
A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou nesta sexta-feira (7) após o ex-marido, Alexandre Correa, divulgar um áudio em que ela aparece xingando duas ex-funcionárias. Na gravação, Ana se refere às colaboradoras como “duas p****” e demonstra irritação com o desempenho delas no trabalho.
Em nota enviada ao portal Terra, a equipe de Ana confirmou que a mensagem é verdadeira, mas destacou que o conteúdo foi retirado de contexto. “A assessoria de imprensa de Ana Hickmann informa que o áudio divulgado é antigo e foi retirado de contexto. Por se tratar de um conteúdo distorcido e sem relação com a atual realidade, não haverá comentários adicionais sobre o assunto”, diz o comunicado.
Segundo Alexandre Correa, o áudio foi encontrado em um celular antigo. Na mensagem, a apresentadora dá ordens sobre a conduta das funcionárias: “Não permito que a gente se preocupe agora com a conduta, com a cara de c*, com o que for dessas duas. Me preocupo com a performance delas. É para entrar no horário, sair no horário e cumprir. Se não cumpriu, rua”.
Em outro trecho, Ana afirma que pretendia dificultar o trabalho das colaboradoras: “Quem mandou fazer esse negócio dos horários delas fui eu e só vou começar a infernizar mais para pedirem para sair”.
Ao divulgar a gravação, Alexandre ironizou o comportamento da ex-esposa. “Peço a atenção de vocês para esta mensagem que Ana Hickmann me enviou e vejam como ela me tratava de maneira cordial”, escreveu nas redes sociais.
