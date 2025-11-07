Ex divulga áudio em que Ana Hickmann aparece xingando funcionárias: “Livramento ”

Publicada em 07/11/2025 às 11h23
A disputa entre Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (7). O empresário publicou em seu perfil no Instagram um suposto áudio em que a apresentadora da Record aparece ofendendo duas funcionárias.
Na gravação, Ana demonstra irritação com o comportamento das colaboradoras e dispara palavras de baixo calão. “Eu não permito que a gente se preocupe agora com a conduta, com a cara de cu e o que for dessas duas. Eu me preocupo com a performance delas”, diz em um dos trechos.
Em outro momento, a apresentadora aparece exaltada ao cobrar pontualidade: “É pra entrar no horário, sair no horário, cumprir. Se não cumpriu, rua, e eu vou buscar alguém. É a última vez que vou falar sobre isso.”
A parte mais polêmica do áudio mostra Ana usando termos ofensivos ao se referir às funcionárias: “Estou acordando e indo dormir com essas duas p*tas sendo o negócio principal [...]. Isso é uma ordem, acabou o assunto.”
Ao divulgar a gravação, Alexandre afirmou que encontrou o áudio em um grupo antigo de WhatsApp compartilhado entre ele, a ex-esposa e uma colaboradora. “Peço a atenção de vocês para esta mensagem que Ana Hickmann me enviou e vejam como ela me tratava de maneira cordial”, ironizou.
O empresário encerrou o post com uma provocação: “Levanto as mãos para o céu por ter recebido o livramento e não precisar ser humilhado por mensagens como essa. Esse é o meu verdadeiro presente de aniversário.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!