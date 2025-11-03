AC/DC anuncia show no Brasil após 15 anos e confirma apresentação em São Paulo em 2026

Publicada em 03/11/2025 às 15h59
A lendária banda australiana de heavy metal AC/DC voltará ao Brasil após mais de 15 anos. O grupo confirmou nesta segunda-feira (3) uma apresentação no Estádio MorumBis, em São Paulo, marcada para o dia 24 de fevereiro de 2026.
O show faz parte da turnê mundial “Power Up”, que leva o nome do mais recente álbum de estúdio da banda. A venda de ingressos começará na próxima sexta-feira (7), a partir das 10h, exclusivamente pelo site da Ticketmaster. Até o momento, não foram divulgados os valores das entradas.
A última passagem do AC/DC pelo país ocorreu em 2009, e a nova turnê promete reunir fãs de várias gerações. Com mais de 50 anos de carreira, o grupo se consagrou como um dos maiores nomes da história do rock, acumulando mais de 200 milhões de discos vendidos em todo o mundo. O álbum “Back in Black” é o mais vendido de todos os tempos por uma banda e o terceiro mais vendido da história por qualquer artista.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!