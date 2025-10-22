Wilber permanece mais dois anos no TC-RO, mais cinco óbitos contabilizados no “Corredor da Morte”, o futuro político do prefeito-reeleito de Vilhena

Publicada em 22/10/2025 às 14h10
Reeleito – Os membros do Tribunal de Contas (TC) de Rondônia reelegeram, por unanimidade, o conselheiro Wilber Coimbra para o biênio 2026-2027, para a presidência da entidade. Candidato único e eleito por consenso, Wilber e sua diretoria vêm realizando um trabalho dos mais eficientes no TC-RO, sem exageros midiáticos, realmente atendendo os interesses da população, orientando e ajudando a organizar a administração pública no Estado. A reeleição de Wilber Coimbra não foi um acaso, mas a certeza da continuidade de um trabalho ímpar, que visa a eficiência e a responsabilidade na administração pública, onde o foco central é o bem-estar e a população.
Governadora – Um dos assuntos políticos predominantes na semana foi a informação pública de Ivo Cassol (PP), ex-prefeito de Rolim de Moura, ex-governador e ex-senador, que está inelegível para as eleições gerais de outubro do próximo ano, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e do Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas, de que sua filha, Juliana, deverá concorrer à sucessão estadual. Ela nunca disputou cargos eletivos e certamente não terá facilidades para se eleger, situação que seria diferente do pai, que sempre é apontado como favorito nas enquetes e pesquisas realizadas no Estado. Mas está fora das Eleições 2026.
Governadora II – A disputa pelo cargo hoje ocupado pelo governador Marcos Rocha, presidente regional do União Brasil, já no segundo mandato, que pretende concorrer a uma das duas vagas ao Senado e terá que renunciar seis meses antes de 3 de outubro de 2026 é enorme. São vários os nomes na corrida sucessória estadual, inclusive o do vice-governador, Sérgio Gonçalves, também do União Brasil, que assumirá com a renúncia de Rocha e já adiantou, que é pré-candidato à reeleição. Mesmo com a provável participação de Juliana, anunciada pelo paizão Ivo, poucos acreditam que, caso a informação seja confirmada, que ela terá condições de disputar as eleições em condições de sucesso, mesmo sendo apadrinhada pelo pai, bom de voto, político dos mais experientes e identificado com a maioria da população. Ele não foi prefeito, governador e senador por acaso, mas daí a transferir votos! Quem viver verá...
Sucessão – O prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos) conseguiu um segundo mandato demonstrando força política. Mesmo enfrentando uma política de família tradicional e comprovadamente boa de voto obteve uma reeleição considerada das mais expressivas. Flori obteve 74,43% dos votos válidos na reeleição e derrotou Raquel Donadon-PRD (21,47% dos votos válidos), além de Alan Souza-PT, que somou 4,10% da votação. A princípio Flori estaria disposto a concorrer a uma das oito vagas à Câmara Federal, mas o presidente regional do Podemos, prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, disse recentemente, que o prefeito-reeleito de Vilhena estaria disputando as eleições do próximo ano, mas a governador. Flori tem ótimas condições de conseguir se eleger deputado federal, mesmo com dois nomes de peso da região na disputa pelas oito vagas com o ex-deputado federal Natan Donadon (UB) e o deputado estadual Ezequiel Neiva (UB), que já anunciaram que são pré-candidatos à Câmara Federal.
BR 364 – O trecho da BR 364 entre Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700 km é recordista em acidentes, boa parte com óbitos. A ligação da Capital de Rondônia a Vilhena, na divisa com o Mato Grosso é chamado de “Corredor da Morte” foi privatizada recentemente e o Consórcio4UM/Opportunity, vencedor da concorrência para administrar o trecho denominado de Rota Agro Norte por 30 anos e investimentos acima de R$ 9 bilhões. A concessionária vencedora já atua na parte a ser recuperada com duplicação de 107km, 190km de faixas adicionais, passarelas e outras melhorias. Mas o “Corredor da Morte” continua matando e, nos últimos dias, mais cinco pessoas perderam a vida em acidentes ao longo do trecho. Triste. É necessária a duplicação total urgentemente.
Respigo
Importante a aprovação pelos deputados do Projeto de Lei 920/25 do colega Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), vice-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), na sessão ordinária de terça-feira (21). A mostra, uma das mais importantes do País é realizada anualmente no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, área rural de Ji-Paraná, que pertence ao Governo do Estado, às margens da BR 364, na ligação Ji-Paraná-Presidente Médici +++ Pela semifinal da Copa Libertadores o Flamengo recebe o Racing Club no Maracanã. O jogo inicia às 20h30 +++ Também Jogam pelo Brasileirão, Bahia e Internacional, na Fonte Nova a partir das 18h. O Bahia é o sexto colocado e o Inter está na 16º posição +++ O empresário Edgar (do Boi) Tonial, que já foi vice-prefeito de Porto Velho no primeiro mandato do ex-prefeito Hildon Chaves, presidente regional do PSDB, deverá disputar cargo eletivo em 2026. Além de cuidar das fazendas, Edgar do Boi administra empresa de comercialização de máquinas e equipamentos pesados para agricultura localizada às margens da BR 364, no trecho Porto Velho a Candeias do Jamari +++ Edgar do Boi, que durante anos comandou o PSDC em Rondônia está se filiando a outro partido, mas não adiantou o nome. Ele pretende organizá-lo para as eleições de 2026 e, provavelmente será candidato a cargo eletivo +++ Deputados aprovaram na sessão ordinária de terça-feira (21), projeto de lei relacionado a Rondônia Rural Show Internacional (RRSI). O projeto que passará a ser Lei, será denominado de interesse público e estabelece local e data para sua realização, que ocorre há anos +++ Agradecimentos os inúmeros votos de felicidades pela chegada dos 79, que vieram pelos órgãos de comunicação (mensagens e telefonemas) de Rondônia, Paraná, São Paulo (Garça, minha terra Natal). Segundo o ator Lima Duarte, com os nove meses na barriga da Dona Nanza, é praticamente 80...
Comentários
Seja o primeiro a comentar!