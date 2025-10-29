Wanessa Camargo desmente boato de envolvimento com vocalista do Imagine Dragons: “Tão bizarro”

Publicada em 29/10/2025 às 15h27
Wanessa Camargo voltou aos holofotes nesta semana após um rumor inusitado circular nas redes sociais. A informação apontava que a cantora teria vivido um encontro com Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, durante um voo entre o Rio de Janeiro e São Paulo.
Diante da repercussão, Wanessa decidiu se pronunciar nesta quarta-feira (29) por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. A artista negou completamente o boato e disse ter se surpreendido com a notícia.
“Foi tão bizarro que eu caí na risada. Quando vi, pensei: ‘Quem é?’. Depois lembrei que meus filhos amam Imagine Dragons. Foi tão surreal que eu nem conheço a pessoa. Gostaria até de conhecer, porque meus filhos são fãs, mas nunca fiquei com ele”, afirmou.
A cantora ainda ressaltou que, na época em que o suposto episódio teria acontecido, era casada e se dedicava aos filhos. “Além de absurda, essa história não tem pé nem cabeça”, completou.
Wanessa encerrou o vídeo com um alerta sobre o impacto das fake news: “Eu ri, mas depois percebi que não é legal, porque tem gente que acredita em tudo. É um perigo. Tem gente que acredita no absurdo”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!