Wanessa Camargo teria vivido envolvimento com vocalista do Imagine Dragons, diz colunista

A vida pessoal de Wanessa Camargo voltou a chamar atenção após uma revelação feita pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo a jornalista, a cantora teria tido um breve envolvimento com Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, durante uma viagem do músico ao Brasil em 2018.
O suposto encontro teria ocorrido em um voo comercial entre o Rio de Janeiro e São Paulo, período em que Wanessa ainda era casada com o empresário Marcus Buaiz. A informação movimentou o meio artístico e despertou curiosidade sobre a vida pessoal da artista.
De acordo com Fábia Oliveira, o clima de interesse entre os dois começou discretamente a bordo da aeronave da GOL. Mesmo sentados em lugares diferentes, a troca de olhares teria evoluído para um momento mais íntimo durante o trajeto.
