Virginia Fonseca usa parque de trampolins para festa de aniversário de Maria Flor

Por KEILA JIMENEZ/R7
Publicada em 23/10/2025 às 15h50
Publicada em 23/10/2025 às 15h50
Vamos festejar! A influenciadora Virginia Fonseca continuou a comemoração do aniversário da filha, Maria Flor, em grande estilo em um parque de trampolins. A herdeira de Zé Felipe já havia recebido presentes da madrasta Ana Castela, mas Virgínia deixou claro que a festa está longe de terminar.
A confraternização tinha como temática as cores neon para combinar com o parque. E a pequena Maria Flor, é claro, saiu exausta de tanto brincar. Virginia também é mãe de Maria Alice e do caçula, José Leonardo, frutos do relacionamento com o ex-marido Zé Felipe. O casamento deles acabou em maio de 2025, após cinco anos juntos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!