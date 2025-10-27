Viih Tube e Eliezer são criticados por irem a show de Ivete Sangalo após conversão religiosa

Publicada em 27/10/2025 às 07h33
A presença de Viih Tube, 25 anos, e Eliezer, 35, no show do projeto “Ivete Clareou”, de Ivete Sangalo, no último sábado (25), causou polêmica nas redes sociais. O casal, que recentemente anunciou sua conversão ao evangelho, foi alvo de críticas por ter comparecido ao evento de samba no Jockey Club de São Paulo.
A apresentação marcou a estreia do novo projeto de Ivete, que reuniu diversos famosos, como Carlinhos Maia, Gkay, Lucas Guedez, Álvaro, Ticiane Pinheiro e Nicole Bahls.
Nas redes, as opiniões se dividiram. Parte do público defendeu o casal: “Mas esse povo tem tempo pra cuidar da religião alheia, hein?”, escreveu um internauta. Outro completou: “Galera senta em cima dos próprios pecados pra ficar apontando pecado alheio por aí!”.
Outros, porém, questionaram a coerência dos dois: “E crente pode frequentar festa mundana?” e “Uai… ele não tinha se convertido???”.
Viih Tube e Eliezer já haviam enfrentado críticas semelhantes quando o ex-BBB foi visto em um show de Lady Gaga, em Copacabana, no mês de maio. Na ocasião, Eliezer ironizou os ataques em entrevista à CNN, afirmando: “Aprendi esse final de semana que ir no show de uma cantora que admiro é um grande pecado. Mas uma coisa eu sei: vocês não são Deus!”.
