Vereador Pedro Geovar solicita reforma de quadra esportiva no Bairro Aeroclube na zona sul

Porto Velho, RO — O vereador Pedro Geovar visitou o Bairro Aeroclube, na zona sul da capital, e relatou ter encontrado a quadra esportiva da comunidade em situação de abandono. Segundo ele, o local, que deveria servir como ponto de lazer, prática esportiva e convivência para moradores, encontra-se sem manutenção adequada.
Diante da situação, o parlamentar informou ter protocolado um pedido formal à Prefeitura de Porto Velho para a realização de uma reforma completa no espaço. O requerimento inclui melhorias estruturais, instalação de nova iluminação e reforço nas condições de segurança para os frequentadores.
“Eu acredito que o esporte transforma vidas e que cada comunidade merece ter um espaço digno para seus jovens e famílias”, declarou o vereador. Ele afirmou ainda que continuará empenhado em buscar melhorias para as áreas de lazer da capital.
Pedro Geovar destacou que a ação faz parte de suas iniciativas voltadas à valorização do esporte e à promoção de ambientes adequados para o convívio social nas regiões de Porto Velho.
