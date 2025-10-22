“Tô furiosa!”: Andressa Urach cobra parceiros por divulgação de vídeos sem autorização

Publicada em 22/10/2025 às 10h49
Andressa Urach apareceu revoltada nas redes sociais na última terça-feira (21) para cobrar a retirada de vídeos íntimos que, segundo ela, estão sendo compartilhados em plataformas onde não autorizou a publicação. No vídeo publicado, a influenciadora afirmou que só permite a circulação de seu conteúdo nas plataformas “a laranja e a azul” (Privacy e OnlyFans) e exigiu que quem gravou com ela remova imediatamente quaisquer arquivos postados em outros locais.
Afastando as cortesias, Urach disse ter avisado previamente com quem gravou sobre as plataformas autorizadas e reclamou da atitude dos parceiros que republicaram o material. “Todos que gravaram comigo e postaram em outras, apaguem essa m*rda agora de outras plataformas que não autorizei! Senão vocês vão ter sérios problemas”, declarou, em trecho divulgado nas redes.
Ao longo da mensagem, a influenciadora repetiu o pedido e elevou o tom ao advertir sobre possíveis consequências caso os vídeos permaneçam disponíveis. “Se vocês não apagarem agora essa mrda dessa prra, vocês todos vão ter problema comigo!”, afirmou. Urach também pediu que as pessoas informem “o teu amiguinho” que teria publicado os arquivos, insistindo na remoção imediata.
O caso põe em foco a discussão sobre controle de conteúdo íntimo e direitos de imagem em ambientes digitais, especialmente quando gravações autorizadas para plataformas específicas são republicadas sem consentimento. Até o fechamento desta reportagem, não havia informação pública sobre a remoção dos vídeos citados por Andressa nem sobre eventual ação judicial anunciada por ela.
