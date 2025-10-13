JUSTIÇA

TJ de Rondônia extingue punibilidade a ex-presidente, mas mantém condenações no caso das passagens aéreas da Assembleia

Colegiado rejeita embargos de ex-parlamentares e ex-servidores. Carlão de Oliveira teve extinta a punibilidade devido à prescrição da pretensão punitiva em abstrato, por ter completado 70 anos durante o trâmite recursal